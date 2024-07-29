Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hamile olduğunu açıkladı.



Kadir Doğulu ile evli olan oyuncu, Instagram'dan fotorğaf paylaştı.

Atagül, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" dedi.

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