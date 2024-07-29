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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül hamile olduğunu açıkladı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül hamile olduğunu açıkladı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hamile olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül hamile olduğunu açıkladı
Kadir Doğulu ile evli olan oyuncu, Instagram'dan fotorğaf paylaştı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül hamile olduğunu açıkladı

Atagül, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" dedi.

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