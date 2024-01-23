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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den yatak pozları

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den yatak pozları... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den yatak pozları

Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesinin onur konuğu oldu.

  Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den yatak pozları

Oyuncuya, eşi Kadir Doğulu da eşlik etti.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den yatak pozları
Neslihan Atagül, otel odasında yatak üzerinde poz verdi.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den yatak pozları
Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den yatak pozları
Atagül'e beğeni yağdı.

 

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