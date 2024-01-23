  Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den yatak pozları

Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesinin onur konuğu oldu.

Oyuncuya, eşi Kadir Doğulu da eşlik etti.



Neslihan Atagül, otel odasında yatak üzerinde poz verdi.



Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.



Atagül'e beğeni yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.