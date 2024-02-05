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Ünlü oyuncu Naz Elmas kış ayında tekne tatiline çıktı

Ünlü oyuncu Naz Elmas kış ayında tekne tatiline çıktı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Naz Elmas kış ayında tekne tatiline çıktı

Naz Elmas, kış ayında tekne tatiline çıktı.

 Ünlü oyuncu Naz Elmas kış ayında tekne tatiline çıktı

Oyuncu, tekneden karelerini paylaştı.

Ünlü oyuncu Naz Elmas kış ayında tekne tatiline çıktı
Elmas, fit fiziğiyle dikkat çekti.

 Ünlü oyuncu Naz Elmas kış ayında tekne tatiline çıktı

Oyuncuya beğeni yağdı.

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