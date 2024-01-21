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Ünlü oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oluyor

Ünlü oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oluyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oluyor

Müge Boz ve Basketbolcu Caner Erdeniz 14 Haziran 2019 tarihinde evlenmişti.

Ünlü oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oluyor
Çiftin 2019 yılında kızları Vina'yı kucağına almıştı.

 Ünlü oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oluyor

Boz, ikinci kez hamile olduğunu Instagram'dan açıkladı.

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