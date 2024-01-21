 Ünlü oyuncu Müge Boz ikinci kez anne oluyor

Müge Boz ve Basketbolcu Caner Erdeniz 14 Haziran 2019 tarihinde evlenmişti.



Çiftin 2019 yılında kızları Vina'yı kucağına almıştı.

Boz, ikinci kez hamile olduğunu Instagram'dan açıkladı.

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