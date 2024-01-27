Ünlü oyuncu Müge Boz'dan hamilelik pozları

Ünlü oyuncu Müge Boz, ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.



Oyuncunun, Caner Erdeniz ile Vina adında kızı bulunuyor.

Boz, karnının çıktığı fotoğrafları paylaştı.

Boz'a beğeni yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.