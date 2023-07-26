 Ünlü oyuncu Merve Oflaz sevgilisi Onur Bildik ile aşkını ilan etti

Son olarak iş insanı Allan Hakko ile evlilik yolundayken ayrılan Merve Oflaz, yeni bir aşka yelken açtı.

San Francisco'da yaşayan Onur Bildik, sevgilisiyle karelerini Instagram'dan paylaştı.

Oflaz da sevgilisinin karesini yayınladı.

Çiçeği burnunda sevgililer Çeşme'de tatil yapıyor.

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