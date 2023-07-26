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Ünlü oyuncu Merve Oflaz sevgilisi Onur Bildik ile aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu Merve Oflaz sevgilisi Onur Bildik ile aşkını ilan etti. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Merve Oflaz sevgilisi Onur Bildik ile aşkını ilan etti

Son olarak iş insanı Allan Hakko ile evlilik yolundayken ayrılan Merve Oflaz, yeni bir aşka yelken açtı.

 Ünlü oyuncu Merve Oflaz sevgilisi Onur Bildik ile aşkını ilan etti

San Francisco'da yaşayan Onur Bildik, sevgilisiyle karelerini Instagram'dan paylaştı.

 Ünlü oyuncu Merve Oflaz sevgilisi Onur Bildik ile aşkını ilan etti

Oflaz da sevgilisinin karesini yayınladı.

 Ünlü oyuncu Merve Oflaz sevgilisi Onur Bildik ile aşkını ilan etti

Çiçeği burnunda sevgililer Çeşme'de tatil yapıyor.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz sevgilisi Onur Bildik ile aşkını ilan etti

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