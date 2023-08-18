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Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar

Bir süredir San Francisco'da yaşayan iş insanı Onur Bildik ile birlikte olan Merve Oflaz, bikinili karelerini paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar

Ünlü oyuncu Merve Oflaz, Çeşme tatiline devam ediyor.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar
Oyuncu, plajdan çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar
Oflaz'ın fit vücudu dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar
Oyuncu, geçtiğimiz ay San Francisco'da yaşayan iş insanı Onur Bildik ile aşkını Instagram'dan ilan etmişti.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar

Oflaz'a mesaj da yağdı.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar

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