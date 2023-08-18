Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar

Ünlü oyuncu Merve Oflaz, Çeşme tatiline devam ediyor.



Oyuncu, plajdan çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Oflaz'ın fit vücudu dikkat çekti.



Oyuncu, geçtiğimiz ay San Francisco'da yaşayan iş insanı Onur Bildik ile aşkını Instagram'dan ilan etmişti.

Oflaz'a mesaj da yağdı.

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