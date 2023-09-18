Ünlü oyuncu Merve Kayaalp babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi

Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

36 yaşındaki oyuncu, ‘Sakarya Fırat’, ‘Küçük Kıyamet’, ‘Düşler ve Umutlar’, ‘Elif’, ‘Şeref Meselesi’ ve ‘Savaşçı’ dizilerinde rol almıştı.

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