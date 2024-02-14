Ünlü oyuncu Merve Dizdar aşkını ilan etti

Merve Dizdar, ünlü oyuncu Cihan Ayger'le aşkını ilan etti.



Oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Ayger ile aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etmiş oldu.



Dizdar, karelerini paylaştı.



İkiliye beğeni yağdı.

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