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Ünlü oyuncu Merve Dizdar aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu Merve Dizdar aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Merve Dizdar aşkını ilan etti

Merve Dizdar, ünlü oyuncu Cihan Ayger'le aşkını ilan etti.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar aşkını ilan etti
Oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Ayger ile aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etmiş oldu.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar aşkını ilan etti
Dizdar, karelerini paylaştı.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar aşkını ilan etti
İkiliye beğeni yağdı.

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