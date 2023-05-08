Ünlü oyuncu Merve Boluğur sezonu açtı

Yaptığı açıklamalarla gündem olan Merve Boluğur, yaz sezonunu açtı.



Oyuncu, Sapanca'da çektirdiği kareyi paylaştı.



Boluğur'un bikiniyle karesi beğeni topladı.

Oyuncu, dört kare yayınladı.

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