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Ünlü oyuncu Merve Boluğur sezonu açtı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yaz sezonunu Sapanca'da açtı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur sezonu açtı

Yaptığı açıklamalarla gündem olan Merve Boluğur, yaz sezonunu açtı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur sezonu açtı
Oyuncu, Sapanca'da çektirdiği kareyi paylaştı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur sezonu açtı
Boluğur'un bikiniyle karesi beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur sezonu açtı

Oyuncu, dört kare yayınladı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur sezonu açtı

 

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