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Ünlü oyuncu Merve Boluğur kıyafetiyle İstanbul'da denize girdi!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur kıyafetiyle İstanbul'da denize girdi! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur kıyafetiyle İstanbul'da denize girdi!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, İstanbul'da denize girdi.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur kıyafetiyle İstanbul'da denize girdi!
Oyuncu, kıyafetyle Boğaz'da denize girdi.

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