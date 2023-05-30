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Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya anne oldu

Güldür Güldür komedi programıyla yıldızı parlayan Meltem Yılmazkaya anne oldu. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya anne oldu

Güldür Güldür komedi programıyla yıldızı parlayan Meltem Yılmazkaya anne oldu.

 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya anne oldu

İspanya'da doğum yapan oyuncu, haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya anne oldu

Mart ayında Kadir Doğan ile nikah masasına oturan Yılmazkaya, "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya anne oldu

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