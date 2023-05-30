 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya anne oldu

Güldür Güldür komedi programıyla yıldızı parlayan Meltem Yılmazkaya anne oldu.

İspanya'da doğum yapan oyuncu, haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Mart ayında Kadir Doğan ile nikah masasına oturan Yılmazkaya, "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" diye yazdı.

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