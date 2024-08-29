Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'dan havuz pozları

Melisa Şenolsun, havuz keyfi yaptı.



Oyuncu, o anları Instagram'da paylaştı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Şenolsun'a beğeni yağdı.



Şenolsun, üç karesini yayınladı.

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