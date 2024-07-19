Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi

Melis Sezen, tatile çıktı.



Oyuncu, tatil karelerini paylaşmaya başladı.



Sezen, deniz keyfi yaptı.



Oyuncu, kırmızı bikinisiyle pozlar verdi.



Sezen, deniz ortasında sere serpe güneşlendiği anları paylaştı.



Oyuncunun fit fiziği dikkat çekti.



Sezen'in karelerini binlerce kişi beğendi.



Oyuncu o anları, "Güneşin ve denizin kalbi ve ben" diye yazdı.



Sezen, güneş ve deniz emojisi de koydu.

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