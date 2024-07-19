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Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi

Melis Sezen, tatile çıktı.

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi
Oyuncu, tatil karelerini paylaşmaya başladı.

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi
Sezen, deniz keyfi yaptı.

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi
Oyuncu, kırmızı bikinisiyle pozlar verdi.

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi
Sezen, deniz ortasında sere serpe güneşlendiği anları paylaştı.

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi
Oyuncunun fit fiziği dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi
Sezen'in karelerini binlerce kişi beğendi.

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi
Oyuncu o anları, "Güneşin ve denizin kalbi ve ben" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Melis Sezen sere serpe güneşlendi
Sezen, güneş ve deniz emojisi de koydu.

 

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