Ünlü Oyuncu Mehmet Aslantuğ TİP'e Katıldı

Onur Saylak ve Serkan Genç'ten sonra bir oyuncu daha Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ’un partisinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Baş, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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