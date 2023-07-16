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Ünlü oyuncu Megan Fox'tan olay paylaşım

Ünlü oyuncudan Megan Fox'tan olay paylaşımlar geldi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Megan Fox'tan olay paylaşım

 

Amerikalı oyuncu Megan Fox'tan olay pozlar geldi.

 Ünlü oyuncu Megan Fox'tan olay paylaşım

37 yıl yaşındaki oyuncu ağaca çıktı.

Ünlü oyuncu Megan Fox'tan olay paylaşım

Fox'a kısa sürede binlerce mesaj geldi.

Ünlü oyuncu Megan Fox'tan olay paylaşım
Oyuncu, "Orman benim en eski arkadaşım" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Megan Fox'tan olay paylaşım

 

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