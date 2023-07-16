Amerikalı oyuncu Megan Fox'tan olay pozlar geldi.

37 yıl yaşındaki oyuncu ağaca çıktı.

Fox'a kısa sürede binlerce mesaj geldi.



Oyuncu, "Orman benim en eski arkadaşım" diye yazdı.

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