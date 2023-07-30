Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kaslarıyla gündem oldu.

Aile dizisiyle ekranda olan oyuncu, spor salonundan pozunu paylaştı.

Taltlıtuğ'un kasları sosyal medyada gündem oldu.

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