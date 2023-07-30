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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kaslarıyla gündem oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kaslarıyla gündem oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kaslarıyla gündem oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kaslarıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kaslarıyla gündem oldu

Aile dizisiyle ekranda olan oyuncu, spor salonundan pozunu paylaştı. 

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kaslarıyla gündem oldu

Taltlıtuğ'un kasları sosyal medyada gündem oldu. 

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