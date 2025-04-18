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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne oluyor

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne oluyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne oluyor

İrem Helvacıoğlu, anne oluyor.  Geçtiğimiz ekim ayında işletmeci Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu üç aylık hamile...

 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne oluyor

Oyuncu, müjdeli haberi yakın dostlarıyla paylaştı.

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