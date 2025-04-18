 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne oluyor

İrem Helvacıoğlu, anne oluyor. Geçtiğimiz ekim ayında işletmeci Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu üç aylık hamile...

Oyuncu, müjdeli haberi yakın dostlarıyla paylaştı.

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