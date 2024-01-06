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Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu 15 yıl sonra rolü için saç rengini siyah yaptı!

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu 15 yıl sonra rolü için saç rengini siyah yaptı! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu 15 yıl sonra rolü için saç rengini siyah yaptı!

Yıllardır sevilen dizilerde yer alan ve her projesinde adından söz ettiren İpek Tuzcuoğlu, rolü için saç rengini değiştirdi.

 Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu 15 yıl sonra rolü için saç rengini siyah yaptı!


'Safir' dizisinde canlandırdığı Gülfem karakteri için sezonun başında saçını ilk kez sarıya boyayan sanatçı, yine rengini değiştirdi. Oynadığı karakterlere göre saç rengini cesurca değiştiren Tuzcuoğlu, rolü için bu defa saç rengini siyah yaptı.

 Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu 15 yıl sonra rolü için saç rengini siyah yaptı!

Sanatçı, en son 15 sene önce fenomen olan 'O... Çocukları' filmiyle izleyici karşısına siyah renkle çıkmıştı.

 Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu 15 yıl sonra rolü için saç rengini siyah yaptı!
Tuzcuoğlu, üç sene önce çekilen 'Tövbeler Olsun' dizisinde saçını kızıla boyamıştı ve beğeni toplamıştı. Aynı dizide hem sarı hem siyah renk kullanan sanatçı, bir süre koyu renkli saçıyla kamera karşısına geçecek.

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