Yıllardır sevilen dizilerde yer alan ve her projesinde adından söz ettiren İpek Tuzcuoğlu, rolü için saç rengini değiştirdi.



'Safir' dizisinde canlandırdığı Gülfem karakteri için sezonun başında saçını ilk kez sarıya boyayan sanatçı, yine rengini değiştirdi. Oynadığı karakterlere göre saç rengini cesurca değiştiren Tuzcuoğlu, rolü için bu defa saç rengini siyah yaptı.

Sanatçı, en son 15 sene önce fenomen olan 'O... Çocukları' filmiyle izleyici karşısına siyah renkle çıkmıştı.



Tuzcuoğlu, üç sene önce çekilen 'Tövbeler Olsun' dizisinde saçını kızıla boyamıştı ve beğeni toplamıştı. Aynı dizide hem sarı hem siyah renk kullanan sanatçı, bir süre koyu renkli saçıyla kamera karşısına geçecek.

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