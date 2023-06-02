Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin tatil pozları olay oldu

Bir dönem adı ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi yaz sezonunu açtı. Ünlü oyuncu, Titanic Deluxe Bodrum'a gitti.



Tüfekçi, .ektirdiği fotoğrafları Instagram'dan yayınladı.



Oyuncunun, havuz başında bornozlu paylaşımı ise dikkat çekti.

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