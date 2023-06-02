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Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin tatil pozları olay oldu

Bir dönem adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkün Tüfekçi'nin pozları olay yarattı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin tatil pozları olay oldu

Bir dönem adı ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi yaz sezonunu açtı. Ünlü oyuncu, Titanic Deluxe Bodrum'a gitti.

Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin tatil pozları olay oldu
Tüfekçi, .ektirdiği fotoğrafları Instagram'dan yayınladı. 

Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin tatil pozları olay oldu
Oyuncunun, havuz başında bornozlu paylaşımı ise dikkat çekti.

Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin tatil pozları olay oldu

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