Bir dönem adın Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi'nin küvet pozu verdi.

Bodrum'da tatilde olan oyuncu, küvet pozuyla olay yarattı.



Tüfekçi'ye kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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