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Ünlü oyuncu İlker Aksum evlendi

İlker Aksum bugün iki yıldır beraberlik yaşadığı Dilay Ekmekçioğlu'yla evlendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu İlker Aksum evlendi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlker Aksum bugün Harbiye Orduevi’nde nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu İlker Aksum evlendi

Aksum arkadaş ortamında tanıştığı ve 2 yıldır beraberlik yaşadığı nefes koçu ve tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu’yla yaşamını birleştirdi.

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