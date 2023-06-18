Ünlü oyuncu İlker Aksum evlendi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlker Aksum bugün Harbiye Orduevi’nde nikah masasına oturdu.

Aksum arkadaş ortamında tanıştığı ve 2 yıldır beraberlik yaşadığı nefes koçu ve tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu’yla yaşamını birleştirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.