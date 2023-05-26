Ünlü oyuncu Hülya Avşar yaz sezonunu açtı

Hülya Avşar, yaz sezonunu açtı.

Yıldız De Bana programından umduğunu bulamayan sanatçı, bikiniyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Avşar kareye, "Açtım sezonu" yazdı.

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