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Ünlü oyuncu Hülya Avşar yaz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, yaz sezonunu açtı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hülya Avşar yaz sezonunu açtı

Hülya Avşar, yaz sezonunu açtı.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar yaz sezonunu açtı

Yıldız De Bana programından umduğunu bulamayan sanatçı, bikiniyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar yaz sezonunu açtı

Avşar kareye, "Açtım sezonu" yazdı.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar yaz sezonunu açtı

 

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