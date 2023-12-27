Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile 5 yıllık birlikteliği sona erdikten sonra Kutay Soyocak’la aşk yaşamaya başlayan Hazar Ergüçlü, bu ilişkide de istediğini bulamadı. Oyuncu, Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Efe Çelik ile aşkını sosyal medya hesaplarından duyurdu.



Çift, asansör pozunu paylaştı.

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