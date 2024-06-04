Ünlü oyuncu Gürgen Öz ikinci kez baba oldu

Gürgen Öz, 2018 yılında Emily Mahringer ile Danimarka'da evlenmişti. Çift kızları İda Su'yu 2019'da kucağına almıştı.



İkilinin, ikinci çocukları dünyaya geldi. Çiftin, oğlu oldu.



Öz, "Hoşgeldin oğlum. Hoşgeldin Maxim Deniz Öz. Sabah güneşle beraber doğdun. Etrafa ışık saç, aydınlık ol" dedi.

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