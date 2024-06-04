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Ünlü oyuncu Gürgen Öz ikinci kez baba oldu

Ünlü oyuncu Gürgen Öz ikinci kez baba oldu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Gürgen Öz ikinci kez baba oldu

Gürgen Öz, 2018 yılında Emily Mahringer ile Danimarka'da evlenmişti. Çift kızları İda Su'yu 2019'da kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu Gürgen Öz ikinci kez baba oldu
İkilinin, ikinci çocukları dünyaya geldi. Çiftin, oğlu oldu.

Ünlü oyuncu Gürgen Öz ikinci kez baba oldu
Öz, "Hoşgeldin oğlum. Hoşgeldin Maxim Deniz Öz. Sabah güneşle beraber doğdun. Etrafa ışık saç, aydınlık ol" dedi.

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