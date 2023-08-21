  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Gülper Özdemir'den tekne pozu

Ünlü oyuncu Gülper Özdemir'den tekne pozu... İşte haberin detaylar...

Ünlü oyuncu Gülper Özdemir'den tekne pozu

Ünlü oyuncu Gülper Özdemir, tatile devam ediyor. 

 Ünlü oyuncu Gülper Özdemir'den tekne pozu

Oyuncunun pozu beğeni topladı. 

Ünlü oyuncu Gülper Özdemir'den tekne pozu

Özdemir'e binlerce beğeni geldi. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Özlem Yıldız ve Mete Vardar'dan aşk fotoğrafı geldi
  Magazin

Ünlü çift Özlem Yıldız ve Mete Vardar'dan aşk fotoğrafı geldi

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik gazetecilere sitem etti: Beni kilolu gösteriyorsunuz
  Magazin

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik gazetecilere sitem etti: Beni kilolu gösteriyorsunuz

Merve Özbey hastanelik oldu ve konserlerini iptal etti! Şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
  Magazin

Merve Özbey hastanelik oldu ve konserlerini iptal etti! Şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Hasan Can Kaya ile Büşra Pekin sevgili mi? İkiliden açıklama geldi!
  Magazin

Hasan Can Kaya ile Büşra Pekin sevgili mi? İkiliden açıklama geldi!

Asuman Dabak'tan konuşulacak evlilik açıklaması!
  Magazin

Asuman Dabak'tan konuşulacak evlilik açıklaması!

Sinan Akçıl boşandığı eşi Burcu Kıratlı için şarkı yazdı? Şaşırtacak sözler!
  Magazin

Sinan Akçıl boşandığı eşi Burcu Kıratlı için şarkı yazdı? Şaşırtacak sözler!