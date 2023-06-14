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SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan kıyafetiyle damga vurdu

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, yeni tarzı ve kombiniyle katıldığı etkinliğe damga vurdu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan kıyafetiyle damga vurdu

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, ELLE dergisinin gecesine katıldı.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan kıyafetiyle damga vurdu
Arslan'ın yeni saç stili ve kombini dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan kıyafetiyle damga vurdu
Oyuncu, geceden çektirdiği üç kareyi Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan kıyafetiyle damga vurdu
Arslan'ın yeni tarzına ve kombinine övgüler yağdı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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