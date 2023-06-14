Ünlü oyuncu Gülcan Arslan kıyafetiyle damga vurdu

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, ELLE dergisinin gecesine katıldı.



Arslan'ın yeni saç stili ve kombini dikkat çekti.



Oyuncu, geceden çektirdiği üç kareyi Instagram'dan paylaştı.



Arslan'ın yeni tarzına ve kombinine övgüler yağdı.

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