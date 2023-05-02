Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan olay poz

Güzel oyuncu Gülcan Arslan, çektirdiği fotoğrafla olay yarattı.

Transpran elbise giyen oyuncu, hayranlarından iltifat mesajları aldı.



Arslan'ın pozu sosyal medyada da gündem oldu.

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