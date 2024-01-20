Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan kar üzerinde pozlar

Gülcan Arslan, kayak merkezine gitti.



Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık konuşulan oyuncu, kar üzerinde bikinili pozlar verdi.



Arslan, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan Arslan'ın fit fiziği dikkat çekti.

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