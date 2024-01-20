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Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan kar üzerinde pozlar

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan kar üzerinde pozlar. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan kar üzerinde pozlar

Gülcan Arslan, kayak merkezine gitti.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan kar üzerinde pozlar
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık konuşulan oyuncu, kar üzerinde bikinili pozlar verdi.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan kar üzerinde pozlar
Arslan, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan kar üzerinde pozlar

Kısa sürede binlerce beğeni alan Arslan'ın fit fiziği dikkat çekti. 

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