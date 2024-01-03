 Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin bebeği göründü

Gonca Vuslateri, kızını kucağına almak için gün sayıyor.
Oyuncu, tatil için Kapadokya'ya gitti.
Vuslateri'nin karnının büyüdüğü görüldü.
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