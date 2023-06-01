Ünlü oyuncu Gizem Karaca yaz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, sezonu bugün açtı.



Teknede poz veren oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Beyaz bikinisiyle poz veren Karaca, "Açılış yapılmıştır ama su çok soğuk" diye yazdı.

Karaca'ya binlerce beğeni geldi.

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