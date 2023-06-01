  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Gizem Karaca yaz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, yaz sezonunu açtı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca yaz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, sezonu bugün açtı.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca yaz sezonunu açtı
Teknede poz veren oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca yaz sezonunu açtı

Beyaz bikinisiyle poz veren Karaca, "Açılış yapılmıştır ama su çok soğuk" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca yaz sezonunu açtı

Karaca'ya binlerce beğeni geldi.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca yaz sezonunu açtı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç Ve Gizem Karaca’yı Buluşturan ‘Özür Dilerim’ Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti
  Magazin

İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç Ve Gizem Karaca’yı Buluşturan ‘Özür Dilerim’ Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

Mert Ramazan Demir merakla beklenen reklam filmi yayına giriyor
  Magazin

Mert Ramazan Demir merakla beklenen reklam filmi yayına giriyor

Deniz Evin eşinin doğum gününü öyle bir şekilde kutladı ki! Çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Deniz Evin eşinin doğum gününü öyle bir şekilde kutladı ki! Çok şaşıracaksınız!

Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan'dan flaş açıklama... Arka Sıradakiler geri mi dönüyor?
  Magazin

Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan'dan flaş açıklama... Arka Sıradakiler geri mi dönüyor?

Sümeyye Aydoğan’dan pozlar
  Magazin

Sümeyye Aydoğan’dan pozlar

Betül Demir'in rüyası gerçek oldu!
  Magazin

Betül Demir'in rüyası gerçek oldu!