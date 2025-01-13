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Ünlü oyuncu Gizem Karaca hamile olduğunu duyurdu!

Ünlü oyuncu Gizem Karaca hamile olduğunu duyurdu! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca hamile olduğunu duyurdu!

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca, hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca hamile olduğunu duyurdu!
Oyuncu, karnının çıktığı pozları paylaştı.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca hamile olduğunu duyurdu!
Bu sezon teklif edilen projeleri kabul etmeyen Karaca, "Hayatım boyunca 'Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep" dedi.

 

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