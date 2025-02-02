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Ünlü oyuncu Gizem Karaca'dan hamilelik pozu

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'dan hamilelik pozu... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'dan hamilelik pozu

 

Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Oyuncu geçtiğimiz günlerde kar tatiline çıktı.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'dan hamilelik pozu
Hamile olduğunu açıklayan Karaca'nın karnı büyüdüğü görüldü.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'dan hamilelik pozu

Oyuncuya beğeni yağdı.

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