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Ünlü Oyuncu Funda Eryiğit ile Berkun Oya Evlendi

Yedi aylık hamile olan Funda Eryiğit, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile evlendi. Çift deprem felaketi nedeniyle düğün yapmadı. İşte haberin detayları...

Ünlü Oyuncu Funda Eryiğit ile Berkun Oya Evlendi

Son yıllarda yer aldığı Son Yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren Funda Eryiğit, yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile evlendi.

Ünlü Oyuncu Funda Eryiğit ile Berkun Oya Evlendi

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, aile ve arkadaşlarının katıldığı nikah töreniyle, hayatlarını birleştirdi.

Ünlü Oyuncu Funda Eryiğit ile Berkun Oya Evlendi

Yedi aylık hamile oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Oya, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, düğünü erteledi.

Ünlü Oyuncu Funda Eryiğit ile Berkun Oya Evlendi

Çiftin, çocuklarını kucağına aldıktan sonra düğün yapacağı iddia edildi.

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