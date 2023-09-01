 Ünlü oyuncu Fırat Tanış ilk kez sevgilisi İklim Tamkan ile fotoğrafını paylaştı

Fırat Tanış, sevgilisi İklim Tamkan ile fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Oyuncu Fırat Tanış, eşinden boşandıktan kısa süre sonra adının aşk dedikodularına karıştığı İklim Tamkan ile el ele görüntülenmişti.



Tanış, balon ve nazar boncuğu emojisi koydu.

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