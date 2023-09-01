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Ünlü oyuncu Fırat Tanış ilk kez sevgilisi İklim Tamkan ile fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Fırat Tanış ilk kez sevgilisi İklim Tamkan ile fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Fırat Tanış ilk kez sevgilisi İklim Tamkan ile fotoğrafını paylaştı

Fırat Tanış, sevgilisi İklim Tamkan ile fotoğrafını ilk kez paylaştı.

 Ünlü oyuncu Fırat Tanış ilk kez sevgilisi İklim Tamkan ile fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Fırat Tanış, eşinden boşandıktan kısa süre sonra adının aşk dedikodularına karıştığı İklim Tamkan ile el ele görüntülenmişti.


Tanış, balon ve nazar boncuğu emojisi koydu.

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