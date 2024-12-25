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Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evliliğe ilk adımı attı!

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evliliğe ilk adımı attı! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evliliğe ilk adımı attı!

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve Kanal D ekranlarının başarılı ana haber spikeri Merve Dinçkol görkemli bir törenle kız isteme ve nişan törenlerini bir arada gerçekleştirdiler.

 Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evliliğe ilk adımı attı!

Nişan töreni için Hande Erçel ve Barış Arduç ile Kapadokya’da çekimleri devam eden Reminder projesi setinden 1 günlük izin alan Feyyaz Şerifoğlu davetli sayısının 100 kişiyi bulmasıyla İstanbul Stay Bosphorus Hotel’in salonunu kapattı.

 Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evliliğe ilk adımı attı!

Törene aile yakınlarının yanı sıra Alya, Özgür Daniel Foster, Berkay, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin katıldığı nişan töreninde Merve Dinçkol, İtalyan bir tasarımcının kendisine hazırladığı İtalyan ipeğinden hazırlanan sade bir elbise tercih etti.

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evliliğe ilk adımı attı!

Şerifoğlu’un nişan hediyesi ise 30 bin dolarlık pırlanta yüzük oldu. 3 yıllık aşklarını nişan töreniyle taçlandıran çift; nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

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