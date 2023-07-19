  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Ezgi Sertel bikinili görüntülendi

Ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, Bodrum'da objektiflere takıldı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ezgi Sertel bikinili görüntülendi

Ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, önceki gün Bodrum Miya Beach’de görüntülendi.

Ünlü oyuncu Ezgi Sertel bikinili görüntülendi

Yoğun iş temposundan fırsat bularak tatile yalnız başına gelen Ezgi Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu’nun ise dizi çekimlerinin yoğunluğundan dolayı henüz birlikte tatil yapamadıklarını söyledi.

Ünlü oyuncu Ezgi Sertel bikinili görüntülendi
Bol bol şezlongda uzanarak güneşlenen Sertel, daha sonra kendisini Ege'nin mavi sularına bıraktı.

Ünlü oyuncu Ezgi Sertel bikinili görüntülendi
Herkesin yalnız tatil yapmaya ihtiyacı var diyen Sertel, “Bu sene hem bedenen hemde ruhen çok yoruldum. Tek başıma kaçtım” dileyerek sosyal medya hesabından paylaştığı video ile not düştü.

Ünlü oyuncu Ezgi Sertel bikinili görüntülendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tek başına tatil
  Magazin

Tek başına tatil

Sıla Türkoğlu tatile devam ediyor
  Magazin

Sıla Türkoğlu tatile devam ediyor

Ünlü isim Danilo Zanna darp edildi
  Magazin

Ünlü isim Danilo Zanna darp edildi

Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı!
  Magazin

Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı!

Demir Serter annesi Özlem Yıldız'ı omzuna alıp denize attı
  Magazin

Demir Serter annesi Özlem Yıldız'ı omzuna alıp denize attı

Ünlü oyuncu Melis Sezen'den tatil pozu
  Magazin

Ünlü oyuncu Melis Sezen'den tatil pozu