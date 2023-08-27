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Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik pozu geldi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik pozu geldi. İşte detaylar..

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik pozu geldi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci eşi Mustafa Aksakallı tatile devam ediyor.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik pozu geldi
İşletmeci, yedi aylık eşinin karnı burnunda fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik pozu geldi
Çift erkek bebek bekliyor.

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