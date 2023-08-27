Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik pozu geldi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci eşi Mustafa Aksakallı tatile devam ediyor.



İşletmeci, yedi aylık eşinin karnı burnunda fotoğrafını paylaştı.



Çift erkek bebek bekliyor.

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