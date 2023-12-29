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Ünlü oyuncu Esra Ruşan, parkta genç sevgilisi Fırat Kaymak ile yakalandı!

Ünlü oyuncu Esra Ruşan, parkta genç sevgilisi Fırat Kaymak ile yakalandı! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Esra Ruşan, parkta genç sevgilisi Fırat Kaymak ile yakalandı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Esra Ruşan, kendisi gibi oyuncu Fırat Kaymak ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ünlü oyuncu Esra Ruşan, parkta genç sevgilisi Fırat Kaymak ile yakalandı!
Çiçeği burnunda çift, mağazaları gezdi.

 Ünlü oyuncu Esra Ruşan, parkta genç sevgilisi Fırat Kaymak ile yakalandı!

Ruşan, kendisinden küçük sevgilisiyle Nişantaşı'nda daha sonra turladı.

Ünlü oyuncu Esra Ruşan, parkta genç sevgilisi Fırat Kaymak ile yakalandı!
Kaymak bir ara parkta sevgilisinin elinden tutmak istedi ama Ruşan'ın hemen elini çekerek mesafeli davranması dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Esra Ruşan, parkta genç sevgilisi Fırat Kaymak ile yakalandı!
Ruşan'ın tanınmamak için şapka ve gözlük takması dikkat çekti.

 Ünlü oyuncu Esra Ruşan, parkta genç sevgilisi Fırat Kaymak ile yakalandı!

İkilinin aşka yeni başladığı öğrenildi. Ruşan ve Kaymak, Instagram'dan birbirini yeni takibe aldı. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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