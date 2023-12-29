 Ünlü oyuncu Esra Ruşan, parkta genç sevgilisi Fırat Kaymak ile yakalandı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Esra Ruşan, kendisi gibi oyuncu Fırat Kaymak ile Nişantaşı'nda görüntülendi.



Çiçeği burnunda çift, mağazaları gezdi.

Ruşan, kendisinden küçük sevgilisiyle Nişantaşı'nda daha sonra turladı.



Kaymak bir ara parkta sevgilisinin elinden tutmak istedi ama Ruşan'ın hemen elini çekerek mesafeli davranması dikkat çekti.



Ruşan'ın tanınmamak için şapka ve gözlük takması dikkat çekti.

İkilinin aşka yeni başladığı öğrenildi. Ruşan ve Kaymak, Instagram'dan birbirini yeni takibe aldı.

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