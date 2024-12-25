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Ünlü oyuncu Erkan Can bir ayda 10 kilo verdi!

Ünlü oyuncu Erkan Can bir ayda 10 kilo verdi! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Erkan Can bir ayda 10 kilo verdi!

Yağ aldırdığı haberleri gündem olan ünlü oyuncu Erkan Can, Nefes'ten Hande Zeyrek'e konuştu: Unu, şekeri kestim, zayıflama makinelerinde mesai harcadım.

Ünlü oyuncu Erkan Can bir ayda 10 kilo verdi!
Doksanlı yılların sevilen dizisi Mahallenin Muhtarları’nın Temel’i olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Erkan Can’ın kilolarından kurtulmak için yağ aldırdığı gündeme geldi. Can’ın vücudunun fotoğraflarını yayınlayan bir zayıflama merkezi 66 yaşındaki oyuncunun kısa süredeki değişimini paylaşınca herkes “Nasıl?” diye sordu. Ameliyatla yağ aldırdığı zannedilen usta ismi arayıp iddiaları sorduk. Sağlıklı yaşamak istediğini anlatan Erkan Can, 75 kilodan 65 kiloya düştüğünü söyledi.

Ünlü oyuncu Erkan Can bir ayda 10 kilo verdi!
Zayıflama merkezine gitmeden önce sıkı bir diyete girdiğini söyleyen Can, şöyle konuştu: “Söylendiği gibi ameliyatla yağ aldırma falan yok. Unu, şekeri ve paketli gıdaları tamamen kestim. Tatlı ihtiyacımı meyveden aldım. Doktor kontrolündeki diyetle sıkı bir disipline girdim. Ardından bir zayıflama merkezinde yağlarım için makinelere girip zayıflama işlemi uygulandı. Yağları kırdığı söylenen cihazlarla çalıştılar. Daha sağlıklı hissediyorum artık.”

Karbonhidrattan uzak durduğunun altını çizen Erkan Can’ın paylaşılan yeni fotoğraflarında verdiği kilo dikkat çekti. Sağlığı için fazla kilosundan kurtulduğunu anlatan Can “Zayıflamak isteyen önce sağlıklı bir diyetini iyi uygulayacak” dedi.


DAHA SAĞLIKLI HİSSEDİYOR
Oyuncu Erkan Can’ın zayıflama merkezindeki fotoğraflarıyla vücudundaki değişim paylaşıldı. 1 ay boyunca belli aralıklarla zayıflama işlemi uygulanan Can, sıkı diyetle birlikte verdiği kilolar sonrası daha sağlıklı olduğunu söyledi.

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