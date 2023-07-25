Ünlü oyuncu Ece Sükan'ın kaslı vücudu dikkat çekti

Ünlü oyuncu Ece Sükan, tatile devam ediyor.



Son olarak Terzi dizisinde adı Çağatay Ulusoy ile anılan oyuncu, bir marka için kamera karşısına geçti.

Sükan'ın bikinili pozları beğeni topladı.

Oyuncunun kaslı vücudu ise dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.