 Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan Avusturya pozları

Son olarak Terzi dizisinde oynayan Ece Sükan, Avusturya'ya gitti.

Oyuncu, sağlık detoksuna girdi.



Sükan, "Tüm tarama & testlerden sonra uygulanan bütünsel tedavilerle süper gençleşmiş hissediyor. Vücudun & zihnin pitoresk manzara ile birleştiği detoks" diye yazdı.



Oyuncu, mayolu pozlarını da paylaştı.

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