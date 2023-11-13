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Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan Avusturya pozları

Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan Avusturya pozları... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan Avusturya pozları

Son olarak Terzi dizisinde oynayan Ece Sükan, Avusturya'ya gitti.

 Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan Avusturya pozları

Oyuncu, sağlık detoksuna girdi.

Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan Avusturya pozları
Sükan, "Tüm tarama & testlerden sonra uygulanan bütünsel tedavilerle süper gençleşmiş hissediyor. Vücudun & zihnin pitoresk manzara ile birleştiği detoks" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan Avusturya pozları
Oyuncu, mayolu pozlarını da paylaştı.

Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan Avusturya pozları

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