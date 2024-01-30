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Ünlü oyuncu DJ'lik yaptı...

Ünlü oyuncu DJ'lik yaptı...

Ünlü oyuncu DJ'lik yaptı...

Yıllarca Elif dizisinde 5 sezon boyunca yaklaşık 500 bölümde ekranlarda yer alan güzel oyuncu Berna Keskin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki Ayı Pub&Bar'da DJ kabinine geçti.

Ünlü oyuncu DJ'lik yaptı...
Geçtiğimiz yıl Kadir Doğulu'unun yapımcılığını üstlendiği Leyfiler dizisinde rol alan Berna Keskin, yeni yapımlarda rol alacağının müjdesini verdi.

 Ünlü oyuncu DJ'lik yaptı...

Sevdiği parçaları çalarak; misafirleri eğlendiren Berna Keskin, DJ'likte de başarılı olduğunu herkese gösterdi. Oyunculuktaki üstün performansını DJ'liğe yansıtan Keskin, gece boyu çaldığı popüler şarkılarla herkesi coşturdu.

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