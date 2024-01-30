 Ünlü oyuncu DJ'lik yaptı...

Yıllarca Elif dizisinde 5 sezon boyunca yaklaşık 500 bölümde ekranlarda yer alan güzel oyuncu Berna Keskin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki Ayı Pub&Bar'da DJ kabinine geçti.



Geçtiğimiz yıl Kadir Doğulu'unun yapımcılığını üstlendiği Leyfiler dizisinde rol alan Berna Keskin, yeni yapımlarda rol alacağının müjdesini verdi.

Sevdiği parçaları çalarak; misafirleri eğlendiren Berna Keskin, DJ'likte de başarılı olduğunu herkese gösterdi. Oyunculuktaki üstün performansını DJ'liğe yansıtan Keskin, gece boyu çaldığı popüler şarkılarla herkesi coşturdu.

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