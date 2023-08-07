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Ünlü oyuncu Deniz Işın'ın pozları olay oldu  

Ünlü oyuncu Deniz Işın'ın pozları olay oldu  

Ünlü oyuncu Deniz Işın'ın pozları olay oldu  

Ünlü oyuncu Deniz Işın, Cem Talu’nun objektifine çarpıcı pozlar verdi.

 Ünlü oyuncu Deniz Işın'ın pozları olay oldu  

Ünlü oyuncu Deniz Işın, Cem Talu’nun objektifine çarpıcı pozlar verdi.

Ünlü oyuncu Deniz Işın'ın pozları olay oldu  

Oyuncunun pozuna binlerce beğeni geldi.

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