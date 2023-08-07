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Ünlü oyuncu Deniz Baysal'dan bikinili poz

Ünlü oyuncu Deniz Baysal'dan bikinili poz... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Deniz Baysal'dan bikinili poz

Teşkilat dizisinden ayrılan Deniz Baysal, kapak olduğu Elle dergisini okurken poz verdi. 

 Ünlü oyuncu Deniz Baysal'dan bikinili poz

Bikinili karesini yayınlayan oyuncuya, beğeni yağdı. 

 

Baysal'ın fit fiziği beğeni topladı. 

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