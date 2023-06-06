Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Demet Özdemir, tatilden çektirdiği kareleri paylaşmaya devam ediyor.



Engin Akyürek ile başrolünü oynadığı Adım Farah dizisiyle izleyici karşısında olan oyuncu, leopar bikinisiyle Ege sahillerini salladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.