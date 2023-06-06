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Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı

Adım Farah dizisiyle ekranda olan Demet Özdemir, tatilden çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı

Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Demet Özdemir, tatilden çektirdiği kareleri paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı
Engin Akyürek ile başrolünü oynadığı Adım Farah dizisiyle izleyici karşısında olan oyuncu, leopar bikinisiyle Ege sahillerini salladı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı

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