  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in tatil pozu beğeni topladı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, tatilden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in tatil pozu beğeni topladı

Demet Özdemir, başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisinin sezon finalinden sonra tatile çıktı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in tatil pozu beğeni topladı
Oğuzhan Koç ile evliliği sekiz ay süren oyuncu, beyaz elbisesiyle poz verdi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in tatil pozu beğeni topladı

Özdemir'in kombini beğenilirken, binlerce beğeni aldı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in tatil pozu beğeni topladı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozuyla olay yarattı!
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir bikinili pozuyla olay yarattı!

Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'a şok!
  Magazin

Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'a şok!

Oğuzhan Koç'tan flaş Demet Özdemir itirafı
  Magazin

Oğuzhan Koç'tan flaş Demet Özdemir itirafı

Adım Farah'a sürpriz oyuncu
  Magazin

Adım Farah'a sürpriz oyuncu

Demet Özdemir, boşandığı eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi. İkili barıştı mı?
  Magazin

Demet Özdemir, boşandığı eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi. İkili barıştı mı?

Demet Özdemir yeni bir aşka mı yelken açtı?
  Magazin

Demet Özdemir yeni bir aşka mı yelken açtı?