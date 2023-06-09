Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in tatil pozu beğeni topladı

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Demet Özdemir, başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisinin sezon finalinden sonra tatile çıktı.

Oğuzhan Koç ile evliliği sekiz ay süren oyuncu, beyaz elbisesiyle poz verdi. Özdemir'in kombini beğenilirken, binlerce beğeni aldı.

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