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Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı

Demet Özdemir, Yunan DJ Sergio ile yeni aşka yelken açtı.

 Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan tatilinden dönmüştü.

 Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı

Özdemir, bikinili karelerini yayınladı. 

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