 Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı

Demet Özdemir, Yunan DJ Sergio ile yeni aşka yelken açtı.

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan tatilinden dönmüştü.

Özdemir, bikinili karelerini yayınladı.

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