Ünlü oyuncu Damla Sönmez, Cannes Film Festivali'ne katıldı. Oyuncu, kırmızı halıda yabancı basına poz verdi.



Sönmez'in kombini beğeni topladı.

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