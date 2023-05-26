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Ünlü oyuncu Damla Sönmez Cannes Film Festivali'ne katıldı  

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, Cannes Film Festivali'ne katıldı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Damla Sönmez Cannes Film Festivali'ne katıldı  

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, Cannes Film Festivali'ne katıldı. Oyuncu, kırmızı halıda yabancı basına poz verdi.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez Cannes Film Festivali'ne katıldı  
Sönmez'in kombini beğeni topladı.

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