Ünlü oyuncu Damla Colbay aşka geldi

Kara Para Aşk, İçerde ve Hekimoğlu dizisi ile adından söz ettiren oyuncu Damla Colbay, birlikte olduğu doktor Ali Osman Çiçek'le pozunu paylaştı.



Oyuncu, sevgilisine teşekkür etti.

Colbay, "Özen gerektirmeyen şeyleri bile tüm nezaketinle ve coşkuyla yaptığın her an sana bir kez daha hayran oluyorum. Yumuşacık sevginle bana hep ne kadar şanslı bir insan olduğumu hatırlatıyorsun. Senin şefkatinle uyumak, tüm neşenle yeni bir güne uyanmak başıma gelen en güzel şey beni varlığınla sarıp sarmaladığın, kendini benimle paylaştığın için teşekkür ederim" dedi.

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